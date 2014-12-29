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Продукты

29 декабря 2014, 16:45

Салат "Оливье" за год подорожал на 6 процентов

продукты цены Новый год Оливье

Новогодний стол для москвичей подорожал в этом году на 12%

Средняя стоимость новогоднего стола в России на конец 2014 года составила 4 528 рублей, что на 11,8% больше, чем в конце декабря прошлого года (4 050 рублей), рассказал заместитель главы Росстата Георгий Оксенойт.

В Москве средняя цена новогоднего стола составила 5 559 рублей (рост на 11,3%), в Санкт-Петербурге - 4 537 рублей (рост на 12,4%), пишет ТАСС.

Стоимость продуктов для приготовления салата "Оливье" обойдется россиянам в среднем в 257,17 рублей, что на 5,9% больше, чем годом ранее. При этом стоимость новогоднего стола рассчитана на семью из четыре человек, в том числе одного ребенка.

Оксенойт отметил, что в набор продуктов для праздничного стола вошли в том числе продукты, попавшие под ограничения на импорт и демонстрирующие очень высокий рост. Например, яблоки подорожали на 21,3%, курица - на 27,2%. Кроме того, коньяк подорожал на 19,2%.

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Говоря о стоимости салата "Оливье", Оксенойт добавил, что из продуктов, необходимых для его приготовления, больше всего подорожали лук репчатый, картофель и морковь, а в меньшей степени - вареная колбаса.

Ранее сообщалось, что на празднование Нового года россияне в среднем планируют потратить 8 628 рублей, из них на новогодний стол - 3 103 рублей, примерно столько же - на подарки (3142 рубля). При этом дарить близким на Новый год люди собираются прежде всего сувениры (35% респондентов), конфеты, спиртное и деликатесы (28%), игрушки (23%) и косметику, парфюмерию и бижутерию (21%).

Деньги намерены дарить 8% россиян. Одежду и обувь, цветы, ювелирные украшения, бытовые приборы и мобильные телефоны собираются подарить близким от 7 до 5% респондентов. Не собираются ничего дарить 11% россиян.

Сюжет: Новый год – 2015

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