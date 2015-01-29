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Москва 24

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Экономика

29 января 2015, 14:40

На столичных прилавках нет дефицита "санкционных" товаров - Россельхознадзор

продукты магазины запрет на ввоз импортозамещение

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Дефицита продуктов из "санкционного" списка на прилавках столичных магазинов не наблюдается. Об этом сообщил глава Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Евгений Антонов.

"Проводятся инспекции по открытию новых предприятий, новых рынков. Предприятия, которые раньше не поставляли продукцию к нам, должны получить разрешение, это очень серьезная работа. Наши эксперты полгода уже ее проводят и мы видим, что с успехом", - цитирует Антонова Агентство "Москва".

По словам заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Дмитрия Васина, "серых" схем ввоза запрещенной продукции в столичный регион на данный момент практически не существует.

"Приняты были определенные документы, которые сейчас четко и жестко регламентируют ввоз продукции из одного государства Таможенного союза в другое", - сказал Васин. Он также отметил, что после введения Россией ответных санкций, количество продукции, которое оформляется в республике Беларусь, возросло в два раза.

Куда жаловаться на завышенные цены на продукты и бензин

Ранее M24.ru сообщало, что столичное правительство представило меры для борьбы с кризисом. Так, оно ведет мониторинг ситуации на продовольственном рынке, а также проводит переговоры с поставщиками зарубежных стран, которые расширяют поставки своих продуктов для столицы.

Кроме того, расширяются и поставки продовольствия из субъектов России, в том числе на специально организованные для этого региональные ярмарки. Для распределения продуктов был открыт логистический центр "ФУД СИТИ" на Калужском шоссе.

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Что касается перспектив импортозамещения, то власти будут и дальше развивать транспортную инфраструктуру на основе отечественных технологий. Это касается транспортного машиностроения, фармацевтического производства и пищевой промышленности.

Для развития этих производств используется механизм "льготы в обмен на инвестиции" - предоставление налоговых льгот резидентам московских технополисов и технопарков при условии инвестирования в создание новых производств.

Кроме того, правительство будет участвовать в создании индустриальных парков для размещения там современных промышленных производств.

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