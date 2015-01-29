На столичных прилавках нет дефицита "санкционных" товаров - Россельхознадзор

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Дефицита продуктов из "санкционного" списка на прилавках столичных магазинов не наблюдается. Об этом сообщил глава Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Евгений Антонов.
"Проводятся инспекции по открытию новых предприятий, новых рынков. Предприятия, которые раньше не поставляли продукцию к нам, должны получить разрешение, это очень серьезная работа. Наши эксперты полгода уже ее проводят и мы видим, что с успехом", - цитирует Антонова Агентство "Москва".
По словам заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Дмитрия Васина, "серых" схем ввоза запрещенной продукции в столичный регион на данный момент практически не существует.
"Приняты были определенные документы, которые сейчас четко и жестко регламентируют ввоз продукции из одного государства Таможенного союза в другое", - сказал Васин. Он также отметил, что после введения Россией ответных санкций, количество продукции, которое оформляется в республике Беларусь, возросло в два раза.
Ранее M24.ru сообщало, что столичное правительство представило меры для борьбы с кризисом. Так, оно ведет мониторинг ситуации на продовольственном рынке, а также проводит переговоры с поставщиками зарубежных стран, которые расширяют поставки своих продуктов для столицы.
Кроме того, расширяются и поставки продовольствия из субъектов России, в том числе на специально организованные для этого региональные ярмарки. Для распределения продуктов был открыт логистический центр "ФУД СИТИ" на Калужском шоссе.
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Для развития этих производств используется механизм "льготы в обмен на инвестиции" - предоставление налоговых льгот резидентам московских технополисов и технопарков при условии инвестирования в создание новых производств.
Кроме того, правительство будет участвовать в создании индустриальных парков для размещения там современных промышленных производств.