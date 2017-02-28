Ярмарку меда в Коломенском продлили до 17 марта

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Всероссийскую ярмарку меда в музее-заповеднике "Коломенское" продлили до 17 марта, сообщает пресс-служба музея-заповедника "Коломенское-Измайлово-Лефортово-Люблино". Ярмарку продлили по многочисленным просьбам москвичей, говорится в сообщении.

В работе ярмарки меда участвуют около 150 пчеловодов из 47 регионов России. Посетителей угощают медом и предлагают приобрести более 50 сортов лакомства, а также пыльцу, пергу, прополис, маточное молочко. Пчеловоды рассказывают о каждом сорте меда и обучают, как правильно выбирать и использовать натуральный мед и продукты.

Вся продукция пчеловодства прошла ветеринарный контроль, утверждают в музее-заповеднике. Работу ярмарки, которая проходит с 20 января, продлевают уже второй раз. Изначально планировалось, что ярмарка пройдет до 5 марта, однако затем ее продлили до 15 марта.