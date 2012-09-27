Форма поиска по сайту

27 сентября 2012, 14:07

Экономика

В столицу из Приморья поступила икра с завышенным содержанием бактерий

Фото: rsn-msk.ru

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям с 17 по 24 сентября выявило 266 тонн рыбы и икры, поступившей из Приморского края с нарушениями.

Как сообщается на сайте ведомства 26 сентября, на железнодорожных станциях "Москва-Товарная Курская", "Селятино" и Ховрино" приостановлено оформление девяти партий свежемороженной горбуши, икры горбуши и кеты, а также печени минтая.

Для этих грузов были нарушены правила выдачи ветеринарных сопроводительных документов. В частности, была неверно указана станция назначения груза, не были указаны условия перевозки, место происхождения и адрес производителя продукции.

Лабораторная экспертиза партии икры общим весом 4,6 тонны показала, что в ней превышено количество микробов, в том числе бактерий группы кишечной палочки. Об этом Роспотребнадзор проинформировал московский комитет ветеринарии, чтобы там приняли меры в отношении некачественной икры.

В соответствии с законодательством, грузы направлены в место хранения под контроль государственной ветеринарной службы. Они будут находиться там до предоставления отправителем верно оформленных сопроводительных документов.

