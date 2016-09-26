Россельхознадзор снял запрет на поставки овощей из Египта

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Россельхознадзор снял запрет на поставки почти всех овощей и фруктов из Египта, сообщает пресс-служба ведомства.

Действующий запрет на ввоз в Россию овощей будет касаться только картофеля. Это связано с озабоченностью регулярными поставками зараженных партий этого вида овощей.

При этом в октябре-ноябре российская делегация должна посетить Египет для оценки эффективности принятых мер по соблюдению российских фитосанитарных требований при поставках картофеля. В результате запрет может быть пересмотрен.