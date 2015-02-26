В столичных ярмарках примут участие 23 региона

Фото: M24.ru

11 регионов подтвердили свое согласие на участие в региональных ярмарках в столице и готовы начать работу уже в апреле. Всего соглашение о ярмарочной деятельности в Москве подписано 23 регионами России, сообщает пресс-служба столичного департамента торговли.

"Сейчас мы проводим переговоры с предпринимателями практических всех регионов России об участии в столичных продуктовых ярмарках. Параллельно на местах ведется и большая информационная кампания", – заявил замруководителя ведомства Денис Косторной.

Среди будущих участников ярмарочной торговли в Москве – 20 сельскохозяйственных предприятий, 169 фермерских хозяйств, 9 пищевых и перерабатывающих предприятий и другие. Для семейных хозяйств будут выделены специальные места.

"На этапе подготовки к проведению региональных ярмарок наша главная задача – создать механизм реальной конкуренции для всех участников. Сделать так, чтобы на ярмарках не продавалось одно и тоже. У москвичей должен быть выбор. Мы должны понимать заранее, чем именно и по каким ценам жителям города будут предлагать товары.

Для физических лиц – фермеров, выделено 50 процентов площадей. И если физлица не используют объемы, которые предоставляются для них на ярмарках выходного дня, эти площадки распределяются между юридическими лицами и другими индивидуальными предпринимателями. В первую очередь, для нас крайне важны на ярмарках выходного дня именно фермерские продукты" , – пояснила заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Она добавила, что, к сожалению, многие отечественные производители даже не знают о возможности торговать в Москве. Поэтому департамент торговли будет привлекать участников региональных ярмарок, используя не только административный ресурс, "но и призывать к сотрудничеству различные профессиональные ассоциации и союзы производителей сельхозпродукции".

Напомним, на ярмарках выходного дня уже несколько лет москвичи покупают фермерские овощи, фрукты и другие продовольственные товары. Такие рынки работают по пятницам, субботам и воскресеньям.

Подать заявку на участие в ярмарке может любой гражданин нашей страны, который ведет свое фермерское хозяйство, занимается садоводством или огородничеством. Согласно новому регламенту, заявочная компания будет проходить в два этапа. На первом - заявки принимаются от всех желающих, при этом заявитель может подать заявку на получение торгового места на весь год или на выбранные периоды времени в течение одного года. К слову, места предоставляются в порядке очередности подачи заявок.

Фермеры, подавшие заявки, но не получившие места на ярмарках, включаются в лист ожидания. В случае освобождения места им предложат поучаствовать в конкурсе на его замещение: место получит тот фермер, кто первым откликнется на предложение. При этом заявитель может получить места не только в указанных им районах, но и на других площадках.

Второй этап заявочной кампании стартует тогда, когда места найдутся для всех заявителей, включенных в лист ожидания. Торговые места на ярмарках выходного дня предоставляются бесплатно.