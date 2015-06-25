Устриц и мидий исключили из санкционного списка продуктов

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

Правительство внесло изменения в список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию. Так, под эмбарго не попадают мальки форели, устрицы и мидии, отмечается в документе, опубликованном на сайте правительства.

Поясняется, что свободный ввоз этих продуктов сможет "увеличить объемы производства востребованных на российском рынке объектов аквакультуры, а также организовать новые рыбоводные хозяйства и поддержать действующие".

В Россию по-прежнему разрешено ввозить семенной картофель, лук-севок, сахарную гибридную кукурузу и посевной горох.

Напомним, что новый список попавших под эмбарго продуктов сильно не изменился. Так, в страну по-прежнему нельзя ввозить говядину, свинину и мясо птицы, а также колбасы, рыбу, моллюсков, ракообразных, овощи, фрукты, орехи, молоко и молокопродукты.

Ранее власти утвердили перечень иностранных продуктов, которые подпадают под ответные санкции России. Список этот практически не изменился, сообщил Дмитрий Медведев. Минсельхоз выступал с предложением запретить импорт конфет и цветов из европейских стран. Под эмбарго также могли и рыбные консервы. Однако в утвержденный список они не попали.

Премьер также добавил, что перечень "ничем не отличается от того, что было, за исключением отдельных, конкретных позиций по биоматериалам".

До этого решение о продлении экономических санкций Европейского союза против России вступило в силу на полгода. Они будут действовать до 31 января 2016 года.

Санкции запрещают экспорт товаров военного и двойного назначения из ЕС, оборудования для нефтяных разработок и ограничивают финансирование российских оборонных концернов. Кроме того, запрещено долговое финансирование "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти", а пяти крупнейшим банкам запрещается выдавать кредиты на сроки более месяца.