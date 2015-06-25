В России не будет запрета на импорт шоколада – эксперт

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев сообщил, что Минсельхоз вместе Россельхознадзором готовят предложения о запрещении ввоза в Россию шоколада. Позднее в СМИ появились опровержения от представителей ведомств.

Совладелец компании "Конфаэль" Роман Эльдарханов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что эмбарго на кондитерские изделия могло бы оставить россиян только без люксового шоколада.

"Минсельхоз и Россельхоз говорят о том, что не будет никаких запретов на шоколад. Шоколад и вино не затронут никакие санкции. В крайнем случае речь может идти о запрете каких-то отдельных готовых изделий. Но от этого российские производители могут только выиграть.

Эмбарго на кондитерские изделия может лишить российских потребителей только товаров класса "люкс". Но дорогой импортный шоколад по стоимости около 10 тысяч рублей за килограмм в России и не продавался. У нас нет на него спроса", – пояснил он.

В Минсельхозе опровергли возможный запрет на импорт шоколада

Ранее Владимир Путин подписал указ о продлении ответных санкций на импортные товары еще на на один год. Напомним, продовольственное эмбарго было введено 7 августа 2014 года в качестве ответных мер на санкции против России. Меры действуют в отношении продуктов из США, Канады, Австралии, Норвегии и стран Европы. Так, в Россию нельзя ввозить мясную, рыбную, молочную продукцию, а также овощи и фрукты.

Отметим, производство шоколада более чем на 50% зависит от импортных ингредиентов. Из-за девальвации рубля стоимость какао-продуктов за год выросла более чем на 50 процентов. По данным Росстата, производство шоколада в России в марте текущего года сократилось на 21,3 процент – до 7,5 тысячи тонн.