Россия может ограничить поставки продовольствия с Украины

Фото: ИТАР-ТАСС

Временные ограничения поставки некоторых видов продукции с Украины могут быть введены в России. Подобные меры связаны с тем, что Россельхознадзор не исключает возможности снижения уровня контроля безопасности продовольствия в этой стране.

"Мы с белорусским коллегой очень озабочены ситуацией, складывающейся на Украине, и не исключаем, что можем ввести ограничения на ввоз продукции высокого ветеринарного и фитосанитарного риска из этой страны", - сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта. Заявление было сделано Данквертом во вторник, 25 февраля, по итогам встречи с главой ветслужбы Белоруссии Юрием Пивоварчиком в Брянске и телефонных переговоров с заместителем министра аграрной политики Украины Иваном Бисюком. По словам Данкверта, временные ограничения могут также затронуть и транзитные перевозки продукции.

Глава Россельхознадзора также добавил, что украинскими экспертами в стране были зарегистрированы случаи африканской чумы свиней.