25 января 2014, 18:07

Экономика

Россия запретила ввоз свинины из Литвы из-за АЧС

Россия ввела запрет на ввоз литовской свинины

Российские власти ввели запрет на ввоз свинины из Литвы. Об этом заявил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

По его словам, ранее запрет на ввоз литовской свинины ввели в Белоруссии. Россия приняла такое решение в рамках Таможенного союза.

Ввоз будет ограничен с сегодняшнего дня. В настоящее время чума зарегистрирована среди кабанов, на фермах ее нет, пояснил Алексеенко.

Отметим, что вирус африканской чумы свиней не опасен для людей, но смертелен для животных. Единственный способ остановить распространение заболевание - полностью уничтожить зараженное поголовье.

продукты Литва запреты АЧС свинина

