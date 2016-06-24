Белорусские яблоки под видом запчастей пытались ввезти в Россию

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В Псковской области задержали около 40 тонн яблок, которые пытались ввезти из Белоруссии в Россию под видом спецоборудования и запчастей для автомашин, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Сотрудники федеральной службы задержали две партии яблок в Себежском районе Псковской области. Груз неизвестного происхождения отправили на склад для дальнейшего разбирательства.

На территории Псковской области в этом году было задержано 27 партий различных продуктов весом более 500 тонн. Их пытались ввезти в страну из Белоруссии под видом различных "товаров прикрытия".

В конце прошлого года Россельхознадзор ужесточил правила ввоза в Россию яблок и шампиньонов из Белоруссии. Теперь эти товары должны сопровождать документы о местах производства и хранения.

Такое решение принято, чтобы исключить ввоз продукции из стран, которые попали под российские экономические санкции. В ведомстве отмечают, что за последнее время число таких поставок увеличивается

Кроме того, в России действует запрет на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады, Норвегии, и Турции. В санкционный список вошло мясо курицы и индейки, томаты, репчатый лук, цветная капуста, огурцы, апельсины и мандарины, виноград, яблоки, груши, персики, сливы и клубника. Продуктовое эмбарго введено и в отношении Украины.