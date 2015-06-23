Форма поиска по сайту

23 июня 2015, 16:33

Культура

В стаканчике положено: как выбрать правильное мороженое

Холодное лакомство: как выбрать настоящее мороженое

Спасаясь от жары, москвичи выстраиваются в очереди за мороженым. Знакомые всем с детства эскимо на палочке и вафельный стаканчик популярности не теряют. Однако не все покупатели знают – немалая доля того, что называется "мороженым", не является натуральным продуктом. О том, как правильно выбрать холодное лакомство, читайте в материале.

Встречают по этикетке

Этикетка – своеобразный паспорт мороженого. Она должна быть сухой и чистой. Деформация продукта указывает на то, что его размораживали. В то же время при нарушении температурного режима в десерте могут появиться вредные бактерии.

Обращать внимание также стоит и на состав. Главный компонент хорошего пломбира – это всегда натуральное молоко. "Если на первом месте стоит сахар, то этот продукт небезопасен. Результат – резкое повышение сахара в крови", – рассказала телеканалу "Москва 24" диетолог Анжелика Дюваль. По ее словам, если употреблять такое мороженое 2-3 раза в день, это может привести к сахарному диабету.

Никаких растительных жиров

Для каждого вида мороженого существуют свои госстандарты. К примеру, если на этикетке стоит надпись "пломбир", "молочное" и "сливочное", то, согласно ГОСТу, ненатуральных ингредиентов, а также растительных жиров в нем быть не должно. Если же на этикетке указано пальмовое масло, значит это уже не мороженое, а молочный продукт.

"Обязательные требования к реализации, хранению и производству мороженого описаны в техническом регламенте, – пояснила главный специалист управления Роспотребнадзора в ЦАО Елена Егорова. – Там указано, что если мороженое сделано из молока, то на маркировке написано "молочное", "сливочное", "пломбир". Если написано просто "мороженое", то, скорее всего, это молокосодержащий продукт".

Не так давно в России был впервые разработан стандарт производства кисломолочного мороженого. Оно готовится на основе сметаны, йогурта, кефира, ряженки, простокваши или творога.

Новый стандарт официально вступит в силу с 1 января 2016 года. По консистенции такое мороженое должно быть однородным, без кусочков льда и комочков, а количество полезных микроорганизмов в нем не должно отражаться на вкусе.

Жареный лед и итальянский эксклюзив

В столице набирают популярность экзотические виды замороженного десерта. Например, китайское жареное мороженое – когда ванильный пломбир обжаривают во фритюре. Стоит такое удовольствие 170 рублей за порцию.
"В день заказывают по 10-20 порций. Это блюдо стало популярным в России, мы его усовершенствовали, добавляем различные сиропы", – рассказал су-шеф одного из столичных ресторанов Мануэль Крочи.

Есть и эксклюзивные варианты. Например, мягкое и тягучее итальянское мороженое, которое готовят в одном из дорогих ресторанов Москвы. Повар этого заведения признается, что секрет приготовления эксклюзивного лакомства – в любви, а также в хорошей ванили, качественном молоке и настоящем итальянском сахаре.

Специалисты отмечают, что при выборе мороженого очень важно обращать внимание на его свежесть. Не стоит забывать, что несоблюдение сроков годности – одно из основных нарушений при реализации мороженого. В ресторанах потребителю приходится доверять повару. А вот в магазинах имеет смысл всегда внимательно читать этикетку.

История вопроса

Как и в случае с любым другим продуктом, имеющим богатую интернациональную историю, невозможно сказать, кто, где и когда создал мороженое. Античный врач Гиппократ прописывал этот десерт в качестве средства для укрепления здоровья и улучшения настроения. В письмах царя Соломона упоминается употребление фруктового мороженого во время уборки урожая. Есть записи о том, что во время походов Александра Македонского в Индию и Персию знаменитого полководца также угощали сладким блюдом.

Утверждать наверняка можно только одно: первые "предки" мороженого имели с ним лишь отдаленное сходство. То, что готовилось в 3000 году до нашей эры в Китае, в I веке нашей эры при дворе императора Нерона и в 780 году в Мекке, напоминало скорее современный фруктовый лед. Китайцы смешивали снег с кусочками фруктов, арабы замораживали соки, молоко и вино и подавали их с орехами и сиропами, римляне изготавливали смеси из горного льда и фруктовых добавок.

У японцев давно существуют сорта мороженого из куриных крылышек, рыбы и морепродуктов, черного кунжута и даже древесного угля. Любопытно, что один из самых популярных видов экзотического мороженого в Японии когда-то продавался в СССР практически повсеместно. Речь идет о томатном мороженом, в основе которого, помимо самих томатов, лежат сливки, чеснок и специи.

Подробнее об истории мороженого читайте здесь.

