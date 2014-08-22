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Мэр Москвы

22 августа 2014, 14:14

Региональные продовольственные ярмарки будут работать до конца октября - мэр

продукты ярмарки продовольствие региональные ярмарки Сергей Собянин городское управление

Фото: m24.ru/Анастасия Самсонова

В столице решено продлить работу региональных продовольственных ярмарок. Они будут функционировать ежедневно до конца октября, сообщил Сергей Собянин в пятницу, 22 августа, на совещании по оперативным вопросам в правительстве Москвы.

Мэр города также поручил префектам столичных округов активнее привлекать к участию в ярмарках производителей из разных российских регионов, информирует пресс-служба правительства Москвы.

Напомним, что в столице стартовал фестиваль региональных продовольственных ярмарок. Ежедневно действовать будут 73 точки продаж продуктов, привезенных из разных уголков страны.

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Участниками гастрономического фестиваля "Региональные ярмарки" стали фермеры и товаропроизводители из Крыма, Марий Эл, Чувашии, Алтайского и Ставропольского краев, Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тверской областей. Также свои продукты привезли на ярмарки жители Азербайджана, Армении, Белоруссии и Казахстана.

Приобрести на ярмарках удастся самые разные продовольственные товары - овощи, фрукты, молочную и мясную продукцию, кондитерские изделия и многое другое. В рамках фестиваля, помимо торговли, будет организована также культурная и развлекательная программа.

Гостей "Региональных ярмарок" ждут:

  • знакомство с технологиями производства продуктов,
  • мастер-классы шеф-поваров и мастеров-ремесленников,
  • дегустации национальных блюд,
  • игры, конкурсы, уроки танцев,
  • выступления творческих коллективов.

О проведении фестиваля продовольственных ярмарок в столице в начале августа Сергей Собянин. Он также поручил подготовить предложения по расширению поставок продуктов в Москву в связи запретом на ввоз ряда товаров из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии.

Если теперь, в рамках фестиваля, ярмарки региональных производителей будут работать ежедневно, то ранее они проводились периодически. Так, на одну неделю в город приезжали товаропроизводители из Тверской области, на другую - из Белоруссии и так далее. Кроме того, раньше ярмарки региональных производителей располагались на небольшом количестве площадок, теперь же в городе их будет более 70.

Как ранее сообщал M24.ru, некоторые из региональных ярмарок начали открываться в столице еще 18 августа. Фестиваль стал продолжением "Московского варенья", которое прошло в городе с 8 по 17 августа. Площадки сладкого праздника посетили 5,5 миллионов человек, они приобрели более 4,8 миллионов банок варенья.

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