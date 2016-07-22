В столице продали более тысячи тонн клубники

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Более тысячи тонн клубники продали в столице этим летом, сообщает ТАСС.

Как отметил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, в этом сезоне москвичи активно покупали клубнику, хоть цены были не самые низкие. Средняя стоимость ягоды составляла около 300–350 рублей за килограмм.

В столице работает около 400 точек по продаже клубники и земляники. Ягоды привозят в Москву из южных регионов – Ставрополя, Краснодара, Астрахани и Курской области, а также с подмосковных полей. Ежедневно местные предприятия собирают до 40–50 тонн клубники.

"Москва в цифрах": Клубника

Наибольшее количество мест по продаже ягод расположено в Рязанском районе ЮВАО – всего 13. В районе Орехово-Борисово Южное на юге столицы и Дмитровском районе на севере разместилось по 12 точек, в Ярославском районе северо-востока – 11 точек, и в районе Бирюлево Западное на юге – 10 точек.