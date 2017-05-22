Ввоз продукции трех белорусских предприятий ограничат с 24 мая

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Россельхознадзор с 24 мая ограничит ввоз продукции трех белорусских предприятий, сообщает Агентство "Москва".
Как пояснили в ведомстве, ограничительные меры будут действовать в отношении ООО "Мясной двор "Тарасово", а также предприятий "Мясопродукт" и "Розовый кит".
Меры дополнительного контроля были приняты в отношении Слуцкого сыродельного комбината и его Копыльского и Любанского филиалов, а также Барановичского, Молодечненского и Пружанского молочных комбинатов, Кобринского маслосырзавода, предприятия "Мозырские молочные продукты" и ряда других производителей.
Кроме того, после повторного выявления несоответствий российским стандартам Россельхознадзор временно ограничил поставку в Россию продукции ПУП "Молочный полюс".