Ввоз продукции трех белорусских предприятий ограничат с 24 мая

Россельхознадзор с 24 мая ограничит ввоз продукции трех белорусских предприятий, сообщает Агентство "Москва".

Как пояснили в ведомстве, ограничительные меры будут действовать в отношении ООО "Мясной двор "Тарасово", а также предприятий "Мясопродукт" и "Розовый кит".

Ранее сообщалось о том, что с 15 мая Россельхознадзор ужесточил лабораторный контроль за продукцией девяти белорусских предприятий. В частности, в ней были обнаружены следы линкомицина, тилозина, тилмикозина и некоторых других веществ, присутствие которых не допускается российскими нормами.

Меры дополнительного контроля были приняты в отношении Слуцкого сыродельного комбината и его Копыльского и Любанского филиалов, а также Барановичского, Молодечненского и Пружанского молочных комбинатов, Кобринского маслосырзавода, предприятия "Мозырские молочные продукты" и ряда других производителей.

Кроме того, после повторного выявления несоответствий российским стандартам Россельхознадзор временно ограничил поставку в Россию продукции ПУП "Молочный полюс".

