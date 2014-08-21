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Продукты

21 августа 2014, 12:20

До конца недели в Москве откроются 70 продовольственных ярмарок

продукты ярмарки сельское хозяйство

Фото: M24.ru

До 25 августа в рамках фестиваля региональных продовольственных ярмарок откроются 70 площадок во всех округах столицы, включая ТиНАО, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента торговли и услуг. На ярмарках горожане смогут купить овощи, фрукты, мед и т.д. Никаких ограничений по ассортименту на фестивале нет. Ярмарки будут работать два месяца.

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Ярмарки начали открываться 18 августа - сразу после закрытия фестиваля "Московское варенье". В новом гастрономическом фестивале примут участие сельскохозяйственные производители из многих регионов России: Воронежской, Нижегородской, Липецкой, Калужской, Вологодской, Костромской областей. Свои товары привезут и зарубежные фермеры - из Белоруссии, Казахстана и других стран. Места для продажи продукции всем участникам предоставят бесплатно.

Напомним, о проведении фестиваля продовольственных ярмарок в столице сообщил Сергей Собянин в начале августа. Он также поручил подготовить предложения по расширению поставок продуктов в Москву в связи запретом на ввоз ряда товаров из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина в свою очередь рассказала, что в торговых сетях и предприятиях общественного питания сейчас достаточно продовольствия, чтобы удовлетворить спрос жителей и гостей столицы. Она отметила, что на московских прилавках преобладает отечественная продукция и импорт из стран, в отношении которых не вводились запреты на поставки - Белоруссия, страны Южной Америки и Азии.

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