В столице изъяли 3,5 тонны санкционного мяса из Бельгии

Фото: ТАСС/Антон Буценко

На территории рынка "Бухта" на Дмитровском шоссе выявлено 3,5 тонны санкционного мяса из Бельгии, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Обнаруженные товары не имели документов, подтверждающих законность их ввоза на территорию России. Кроме того, в нарушение законодательства в продаже находились мясные продукты без маркировки, характеризующей термическое состояние, дату выработки, сроки и условия хранения.

Также на территории рынка задержали 10 граждан из республик Узбекистан и Таджикистан, не имевших при себе разрешения на работу. Теперь в отношении их работодателей возбудят административные дела.

Напомним, в России ограничен ввоз продовольственных товаров. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба, овощи, фрукты, молочная продукция из США и стран Евросоюза, которые ввели санкции против России.

29 июля Владимир Путин подписал указ, согласно которому сельскохозяйственная продукция, запрещенная к ввозу в Россию, подлежит уничтожению. Под действие указа не попадают товары, ввезенные физлицами для личного пользования, а также продукция, предназначенная для перевозки в третьи страны.

Несколько дней назад правительство России расширило список стран, на которые распространяется продуктовое эмбарго. В этот перечень теперь включены Черногория, Албания, Исландия и Лихтенштейн.

Что касается Украины, запрет на ввоз сельхозпродукции вступит в силу только в случае применения правительством этой страны экономической части соглашения об ассоциации с ЕС, которое Киев заключил в июне прошлого года.

Напомним, ранее эти страны присоединились к продленным экономическим санкциям Евросоюза против России.