Сельскому хозяйству после введения санкций потребуется 100 млрд рублей

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На поддержку аграриев после введения антизападных санкций потребуется 100 млрд рублей. Об этом заявил министр сельского хозяйства России Николай Федоров в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, только до конца 2014 года сельскохозяйственным производителям понадобятся десятки миллиардов рублей. Деньги нужны аграриям, чтобы они могли по форсированному сценарию выполнить свои производственные планы, отметил глава Минсельхоза.

В ближайшее время ведомство представит правительству свои расчеты по поддержке сельхозпроизводителей. Федоров отметил, что оценки необходимой суммы, которые озвучивали ранее, - около 50 млрд рублей в год – сильно занижены. "Цифры имеют под собой основание. Но мы доказываем, что нужно несколько выше", - сказал он.

Напомним, 7 августа Россия ввела полный запрет на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции Запада, введенные из-за событий на Украине. Запрет коснулся говядины, свинины, овощей и фруктов, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и молочных продуктов.

Сегодня из списка запрещенных товаров исключили биологически активные добавки и витамины. Также сняли запрет на закупки безлактозных молочных продуктов и семян ряда сельскохозяйственных культур.

Как ранее сообщалось, после ввода санкций в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Продукты также можно закупать в Киргизии, Турции, Иране и Сербии. Кроме того, Марокко, Египет, Иран нуждаются в нашем зерне и растительном масле, а Россия может получать от них овощи, фрукты, ягоды и цитрусовые.

В министерстве заверили, что запреты на ввоз продуктов не приведут к дефициту и росту цен на продукты. Проблемы могут возникнуть только с очень дорогими сырами из Италии и Франции, с устрицами и мидиями.

Добавим, что после ответных санкций Россельхознадзор выдал разрешения на импорт продуктов более, чем 30 предприятиям из стран. Ввозить продукты в Россию разрешили 13 предприятиям из Перу, 12 - из Чили, 6 - из Бразилии и одной компании из Армении.