Россельхознадзор изучил способы фальсификации молока в России

Недобросовестные производители молока добавляют в него воду, а также крахмал, мел, мыло, соду, известь, борную или салициловую кислоты и даже гипс. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора. Таким образом производители снижают себестоимость продукции, чтобы получить дополнительную прибыль.

В ведомстве детально изучили способы фальсификации молочной продукции в России.

"Чаще всего вместо цельного натурального молока представляют восстановленное молоко с добавлением растительных жиров, затем это молоко используют для изготовления кисломолочной продукции", – говорится в сообщении.

Подмена одного молока другим очень часто бывает при продаже козьего молока, которое реализуется по более высокой цене.

Кроме того, происходит и подмена натурального (цельного) молока нормализованным.

"Поскольку в натуральном молоке содержание жира может достигать 4,5 и даже 6 процентов, то подмена его нормализованным 2,5-процентным молоком дает солидный доход фальсификатору", – поясняют в Россельхознадзоре.

Сметану при подделке чаще всего разбавляют водой, кефиром, обезжиренным творогом или добавляют растительное масло, соевый белок, низкокачественные молочные компоненты, крахмал и стабилизаторы.

При производстве сливочного масла могут заменять молочный жир на растительный или добавлять маргарин и другие гидрированные жиры. В некачественном сыре возможно повышенное содержание воды, замена молочного жира растительным, введение соевого белка, уменьшение жирности или нарушение режима созревания.

В целом для фальсификации молочной продукции наиболее часто используют гидрированные жиры или смеси с другими маслами, применение которых должно быть ограничено из-за высокого содержания в них транс-изомеров жирных кислот.