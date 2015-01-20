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Продукты

20 января 2015, 18:47

В 2015 году продукты подорожают на 10-15 процентов - Федоров

продукты повышение цен Николай Федоров

Фото: ТАСС/Владимир Синдеев

В 2015 году цены на продукты питания могут повыситься на 10-15 процентов. Однако по итогам 2014 года впервые в новейшей истории производство молока было с приростом на 0,3 процента, рассказал в интервью "Российской газете" министр сельского хозяйства Николай Федоров.

"Этому предшествовало решение о дополнительной поддержке молочников. Субсидирование инвестиционных кредитов продлили с 8 до 15 лет. И сейчас в новой редакции госпрограммы появилась отдельная подпрограмма по развитию молочного скотоводства", - отметил Федоров.

Министр добавил, что экономические стрессы являются благоприятной средой для спекулянтов. "С учетом мер государственной поддержки, направленных на снижение рисков сельхозтоваропроизводителей, продовольственная инфляция в 2015 году может колебаться в пределах 10-15 процентов", - уточнил Николай Федоров.

По его словам, также необходимо сохранить нужный уровень остатков зерна на конец сельскохозяйственного года. Предполагается, что их масса составит около 17 миллионов тонн. Это необходимо в случае снижения урожая зерна в будущем.

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил аграрному ведомству контролировать цены на сельхозпродукцию. Он также потребовал принять "все необходимые меры" для исключения необоснованного роста цен.

Для приема жалоб на повышение цен на сайте ФАС создана специальная форма. Жалобы на повышение цен принимаются в том числе в виде фотографий со смартфона. Чтобы сообщение было принято в работу, необходимо указать место и время, когда сделано фото, название торговой сети и сообщить, сколько продукт стоил до подорожания.

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Если есть вопросы по заполнению формы, можно позвонить в Общественную приемную: (499) 755-23-23 и (499) 755-23-25.

Информацию о подорожании продуктов можно также сообщить и в Общественную палату России. Горячая линия ОП по мониторингу цен на продукты работает по будням с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный. Телефон: 8 (800) 700-8-800.

Кроме того, можно пожаловаться на ценники в условных единицах: горячая линия Роспотребнадзора – 8 (800) 100-0004, но предварительно нужно сфотографировать нарушение.

Обращения от граждан принимает также столичный департамент торговли и услуг: по работе ярмарок выходного дня – по телефонам: (495) 624-82-31 и (495) 624-03-35; по вопросам законности продажи алкоголя - (495) 620-28-94.

Кстати, жаловаться можно не только по телефону: для этого есть портал "Наш город". Там появилась вкладка "Карта проблемных магазинов", куда попадают точки из перечня столичного управления Роспотребнадзора, на которые жаловались москвичи. Как правило, отмечаются магазины с нарушениями санитарных требований или места, где продаются просроченные товары.

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