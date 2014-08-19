Ассортимент рыбной продукции изменится из-за санкций

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Ассортимент рыбы на прилавках магазинов поменяется из-за ограничения на ввоз продукции из стран, которые ввели санкции против России, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу Росрыболовства Илью Шестакова.

Он отметил, что Россия не производит потребляемое в стране количество атлантического лосося. Российские рыбаки могут обеспечить рынок 4,3 миллионами тонн рыбы, что ниже объема 2013 года.

Так, по состоянию на 19 августа на Дальнем Востоке количество лосося составляет 211 тысячу тонн, что на 35 процентов ниже, чем в 2012 году. "В 2014 году рыба идет с запозданием. Горбуша в наши воды пришла позже, чем прогнозировали специалисты", - сказал Шестаков.

По его словам, сейчас состояние ресурсной российской рыбной базы стабильное: "Несмотря на санкции, в целом, состояние ресурсной российской рыбной базы стабильное. Объем импорта составил в 2013 году 462 тысячи тонн. Это, в первую очередь, атлантическая рыба, килька, шпроты, что составило 75 процентов всего импорта".

Илья Шестаков подчеркнул, что замещение импортной продукции может произойти быстро: "Замещение может пройти быстро. На смену форели придет дальневосточный лосось, атлантическую сельдь заменит дальневосточная".

Глава Росрыболовства добавил, что для развития рыболовного хозяйства в 2015 году государство дополнительно выделит 3 миллиарда рублей. "Финансирование будет направлено на поддержку аквакультуры и на научные исследования. В частности, на изучение причин опоздания путины красной рыбы на Дальнем Востоке", - подытожил глава Росрыболовства.

Ранее M24.ru сообщало, что Россельхознадзор выдал разрешения на импорт продуктов свыше 30 предприятиям из стран, которых не коснулись российские санкции.

Право на ввоз продукции в РФ получили 13 предприятий из Перу, 12 - из Чили, 6 - из Бразилии и одно предприятие из Армении. При этом, еще пяти предприятий расширили список продукции, разрешенной к ввозу в Россию.

Россия нашла замену европейским и американским продуктам

Напомним, 7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия.

Кроме того, Марокко, Египет, Иран нуждаются в нашем зерне и растительном масле. Россия, в свою очередь, может получать овощи, фрукты, ягоды и цитрусовые. В ведомстве также отметили желание стран Латинской Америки увеличить поставки продовольствия.

В Минсельхозе уверены, что введенные запреты не приведут к дефициту и росту цен на продукты. Проблемы могут возникнуть только с "очень дорогими сырами из Италии и Франции, с устрицами и мидиями", что не критично для страны.