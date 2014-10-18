Россия расширит ограничения на импорт мяса из европейских стран

Россия расширяет запрет на импорт мяса из стран Евросоюза.

Россия расширит запрет на импорт мяса из стран Евросоюза. Ограничения вступят в силу уже во вторник, 21 октября, передает телеканал "Москва 24".

Ограничения коснутся говяжьих субпродуктов, которые не попали под санкции в августе. Как сообщили в Россельхознадзоре, запрет связан с плохим качеством продукции.

За последние месяцы в в поступившем мясе из шести европейских стран найдены вредные вещества и антибиотики, а более семи тысяч тонн свинины пытались ввезти в нашу страну контрабандой через Германию, Литву, Белоруссию и Казахстан.

Отметим, что с 18 октября Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставку некоторых видов животноводческой продукции из Греции. Такие меры предпринимаются в связи с регистрацией очага инфекции блутанга на территории округа Эпир.

Напомним, 7 августа Россия объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия. В ведомстве также отметили желание стран Латинской Америки увеличить поставки продовольствия.

25 сентября Сергей Собянин подписал соглашение о поставках продуктов из Азербайджана. Таким образом, на столичных прилавках появится больше азербайджанских помидоров, гранатов, яблок и других овощей и фруктов.

А 1 октября мэр Москвы призвал монгольских производителей сельхозпродукции активнее выходить на потребительский рынок столицы. Речь идет, прежде всего, о поставках продукции животноводства.