Девять новых ярмарок выходного дня откроются в Москве

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Новые ярмарки выходного дня появятся на севере, северо-западе и северо-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

Две новые ярмарки выходного дня заработают с 18 августа с САО - одна в районе Аэропорт по адресу: улица Часовая, владение 11-13, другая в Тимирязевском районе на Дмитровском шоссе, владение 13. В Северо-Западном округе ярмарки появятся в районах Южного Тушино и Марьино. Точное место и дату открытия в префектуре округа сообщат после окончательного утверждения.

На северо-востоке Москвы откроются пять ярмарок: в районе Бабушкинский на пересечение улицы Летчика Бабушкина и улицы Верхоянская, в районе Лианозово по адресу: улица Угличская, 14, а также в районах Марфино, Марьина Роща и Ярославский на улицах Академика Комарова, 13, Шереметьевская, 6, корпус 1 и Ярославское шоссе, дом 111.

Ранее Сергей Собянин поручил подготовить предложения о расширении поставок продовольственных товаров в Москву, в том числе за счет организации региональных ярмарок. К участию в ярмарках приглашаются поставщики из всех субъектов России и заинтересованных зарубежных стран. Первый фестиваль региональных ярмарок откроется в Москве во второй половине августа, там можно будет купить любые продовольственные товары без ограничений по ассортименту.

В настоящее время в Москве работают 123 ярмарки выходного дня. В Центральном округе - 10, в Северном - 12, в Северо-Восточном - 13, в Восточном - 12, в Юго-Восточном - 17, в Южном - 14, в Юго-Западном - 12, в Западном - 13, в Северо-Западном - 6, в Новой Москве - 10, а в Зеленограде - 4. На ярмарках выходного дня можно приобрести сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары, произведенные на территории государств - членов Таможенного союза.

С полным списком ярмарок можно ознакомиться на портале открытых данных.

Пожаловаться на нарушения на ярмарках выходного дня можно на портале "Наш город". Сюда можно направлять сообщения по темам: "Незаконное размещение", "Нарушение требований к организации и проведению" и "Продажа запрещенных товаров". Добавим, что заявку на получение места на ярмарке надо оставлять на портале госуслуг - pgu.mos.ru.