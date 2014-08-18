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Москва 24

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Экономика

18 августа 2014, 10:31

Антимонопольная служба начинает контролировать цены на сельхозпродукты

продукты ФАС цены рынки магазины торговые точки продукты питания

ФАС разошлет письма с рекомендациями для сельхозпроизводителей

С понедельника, 18 августа, федеральная антимонопольная служба планирует рассылать письма с рекомендациями для сельхозпроизводителей, сообщает телеканал "Москва 24".

После введения санкций многие россияне обеспокоены возможным ростом цен на продукты. Однако представители ФАС уверяют, что не допустят искусственного взвинчивания.

Составлен список основных продуктов питания, цены на которые будут регулярно контролировать. Чтобы следить за этим, антимонопольщики планируют выезжать в торговые точки и на оптовые базы, либо отправлять запросы производителям.

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Помочь в контроле за ценами могут и сами жители России - на официальном сайте ФАС открыта горячая линия, где любой желающий может пожаловаться на продавца, расценки которого показались ему завышенными.

Напомним, 7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия. Кроме того, Марокко, Египет, Иран нуждаются в нашем зерне и растительном масле. Россия, в свою очередь, может получать овощи, фрукты, ягоды и цитрусовые. В ведомстве также отметили желание стран Латинской Америки увеличить поставки продовольствия.

Сюжет: Запрет на ввоз продуктов из ЕС и США

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