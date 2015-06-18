Москвичей приглашают на массовый сбор клубники

Директор Совхоза им. Ленина – об акции по сбору клубники

20 июня в Совхозе имени Ленина начинается сбор клубники, в котором могут поучаствовать все желающие и увезти с собой десятую часть от собранных ягод.

О том, как правильно собирать клубнику, в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал директор совхоза Павел Грудинин.

По его словам, то, что принято называть клубникой, на самом деле земляника. "У земляники ягоды под листьями, а у клубники – над листьями. Клубники в природе вообще не так много, меньше пяти процентов. Она более душистая и более сладкая, но менее урожайная. Все, что мы едим, это земляника садовая. Мы уже на ценниках пишем "Земляника", а в скобках "Клубника", – отметил он.

Грудинин рассказал, что, когда люди приезжают в совхоз, их распределяют по группам. В каждой из них есть старшие, которые учат правильно собирать ягоду. Например, нельзя обрывать плодоножку, чтобы ягода не потеряла сок.

По его словам, средний москвич в хорошую погоду собирает около 70 килограммов (20 ящиков), но есть "чемпионы", которые выносят с поля по 150 килограммов. Работа оплачивается ягодой – 10 процентов от собранного.

Можно также работать за деньги – от 5 до 7 рублей за килограмм в зависимости от урожайности, но таких работников оформляют не меньше, чем на неделю.