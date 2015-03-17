Ужины поданы: в столице набирает обороты доставка еды на неделю

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В столице набирают популярность сервисы по доставке ингредиентов для ужинов на неделю. Как это работает, сколько стоит и почему москвичи полюбили готовить ресторанные блюда дома, читайте в материале M24.ru.

Однообразие домашней еды в какой-то момент надоедает каждой и каждому. Конечно, есть великие хозяйки, которые могут хоть каждый день выдумывать новые рецепты для любимого мужа и воплощать их на идеально чистой кухне, стоя у плиты в восхитительном платье, как Бетти в сериале Mad Men. Однако большинству из нас такая роскошь недоступна — готовить приходится судорожно после работы из того, что осталось в холодильнике от воскресной поездки в Metro или "Ашан".

На помощь тем, кто все-таки лелеет мечту превратить ужины в фейерверк вкусовых ощущений и повод для гордости, приходят новые сервисы по доставке — ингредиенты для блюд на неделю вместе с оригинальными рецептами. В зависимости от компании характер услуги может немного отличаться, но общий принцип один: вы заказываете набор продуктов для необычных блюд на ужин (или ужин + завтрак), компания доставляет их в необходимом количестве - и каждый вечер у вас на столе появляется что-то вкусненькое и своеобразное, как в ресторане.

Мнения москвичей Елена, клиент "Партии еды": "Все продукты доставляют в ящике-минихолодильнике. На каждый день – отдельный пакет, куда входит все необходимое, включая специи, сливочное масло, томатную пасту и даже морскую соль. К каждому блюду отдельный рецепт, где полностью прописана процедура и время приготовления (вплоть до минуты). Еще мне очень нравятся замечательные баночки со специями, входящие в комплект к каждому блюду".

Некоторые сервисы, как "Партия еды", специализируются на ужинах на двоих. Другие ("Дома вкуснее", "Давай готовить!") работают не только для пар, но и для целых семей — до четырех человек.

В столице услуга стремительно набирает популярность — только один из сервисов, Sektafood, набрал уже более 5 тысяч подписчиков в соцсети "Вконтакте", а "Дома вкуснее" доставили более 400 тысяч ужинов своим клиентам.

Причины ажиотажа простые. Во-первых, в последние годы доставка продуктов и приготовление интересных блюд стали очень популярны, особенно среди работающих москвичей. Во-вторых, походы в ресторан в кризисное время стали дороговаты, жители мегаполиса стараются экономить, но от гурманских замашек отказываться не хотят. В-третьих, приготовление яств по красивым рецептам с картинками — это новая форма совместного досуга. Наконец, это решает проблему выбрасывания продуктов, которые мы купили и не в силах употребить.

"Мы понимаем, что сегодня выбрасывается большое количество испортившихся продуктов. Мы сами часто выбираем ненужные продукты, привлекательно расположенные на полках, или же отдаем предпочтение товарам в больших выгодных упаковках. И не успев употребить их до окончания срока годности, просто выкидываем. Это не только лишняя трата денег, но и серьезное загрязнение окружающей среды. Наш сервис способствует решению этой проблемы. Все продукты мы привозим в том количестве, которое необходимо для приготовления наших блюд. Таким образом, вместе с нами вы экономите свои средства и помогаете сохранить природу для будущих поколений", - говорят в сервисе по доставке завтраков и ужинов "Давай готовить!".

Екатерина, не заказывает, но готовит по меню Sektafood: "Из плюсов отмечу, что результат достигается достаточно быстро, уже через несколько недель становится заметно. Причем становится не только легче физически, но и как-то комфортнее психологически Кроме того, это действительно оказалось вкусно – я раньше и не думала, что полезная пища может быть такой вкусной. Из минусов стоит отметить цену. Все-таки все эти морепродукты и так далее - далеко не самый бюджетный вариант. Кроме того, приходится готовить отдельно себе, отдельно мужу, так как он не очень проникся этой едой.



Большинство представителей новой отрасли акцентируют внимание на том, что:

в состав еженедельной посылки входят свежие и сезонные продукты — никакой заморозки и прошлогодних овощей;

при составлении рецептов учитывается степень "здоровости" пищи, рассчитывается количество калорий, белков, жиров и углеводов;

в меню обычно представлены блюда для мясоедов и вегетарианцев;

время приготовления ужинов не превышает 20-45 минут.

Удовольствие это не слишком доступное, но и не заоблачное. Пять ужинов на двоих обычно стоят от 3 до 3,5 тысяч рублей, на четверых — от 4,9 тысяч рублей до 5,5 тысяч плюс экономия на походе в магазин и интересное развлечение. Кроме того, в некоторых сервисах можно заказать наборы для завтраков (около 1 200 рублей на три дня для семьи из 3-4 человек), свежие фрукты, дополнительные наборы специй и воду.

Елена, клиент "Партии еды": "Плюсы: возможность почувствовать себя настоящим кулинаром без посещения каких-либо специальных курсов; на две недели полностью исчезает вопрос "А что бы такое приготовить?"; и всю неделю у тебя дома настоящее ресторанное разнообразие. Правда, выбирая ,тоже нужно быть внимательным. Меня, например, несколько смутил суп из кокосового молока, свинины и лемонграсса с добавлением лайма и имбиря. Вкус, скажем так, "спессиифиский". Как ни странно, один из минусов - очень большие порции. Заказывали на двоих, в итоге ели две недели. Проблема в том, что продукты за это время могут и испортиться, так как охлажденные мясо и рыба и не подлежат заморозке.



Кто-то предлагает лишь два варианта меню на неделю — с мясом и без (как "Партия еды" и "Дома вкуснее"), кто-то разрабатывает несколько вариантов в зависимости от количества персон и вкусовых предпочтений ("Давай готовить!"), а кто-то позволяет составить собственное меню на каждый день, выбрав одно из нескольких блюд (Sektafood).

"Каждую неделю я придумываю новое меню — вегетарианское и классическое (…) Я его просчитываю на содержание белков, жиров, углеводов, а также калорийность и "по граммовке" на каждую порцию, - рассказал шеф-повар "Партии еды" Михаил Степанов. - Меню у нас повторяется очень редко, и то только по желанию наших клиентов".

Мы изучили меню на неделю в нескольких сервисах и поняли, что обращение к их услугам может поднять вашу самооценку как кулинара — ни за что не подумаешь, что сможешь сам приготовить дома такие казалось бы сложные блюда. Вот самые интересные из них:

"Дома вкуснее": лазурная пикша с соусом терияки (время приготовления — 25 минут);

грибной жульен с кус-кусом (25 минут);

марсельская уха с белым вином и сельдереем (25 минут).

"Дома вкуснее": "Партия еды": "Фальшивый заяц" с картофелем (30 минут);

киш "Лорен" со шпинатом и адыгейским сыром (30 минут);

ризотто с курагой, ананасами и чили (25 минут).

Sektafood (время приготовления не указано): чечевичное карри с грибами;

котлеты туманного Альбиона из трески;

плов из маша.

"Давай готовить!" (время приготовления не указано): овощная лазанья под миндальной шапкой с салатом;

фрикадельки в соусе из красного вина с овощами;

морковно-кокосовое карри.



Как рассказала M24.ru диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина, подобное меню хорошо подходит в качестве экзотики или при приеме гостей, однако "подсаживаться" на подобную пищу Марият не советует. "Безусловно такой сервис имеет как плюсы, так и минусы.

К плюсам можно отнести удобство покупки, рациональность, быстроту приготовления, наглядность, курсы поварского искусства и подачи блюда.

К минусам я бы отнесла тот факт , что меню таких ритейлеров не покрывают необходимую калорийность, а перекрывают ее, чем можно нанести вред организму", - считает Марият.

По ее словам, главная проблема меню в том, что оно не позволяет подобрать индивидуальный правильный рацион. "Человеческий организм намного тоньше и сложнее механического двигателя автомобиля, но даже в автомобиль в зависимости от марки, от особенностей двигателя заливается разное топливо. Пища измеряется в тех же единицах, что и топливо - в Джоулях, производными от которых являются всем нам знакомые килокалории. Так вот, здесь получается та же картина, как если бы мы в Lada Priora с 95-м и в Range Rover Evoque с дизельным топливом заливали один и тот же бензин с 98 октановым числом. Что будет с мотором?" - сказала эксперт.

Диетолог напомнила, что у каждого человека после 45 лет наблюдается либо склонность к набору веса, либо его дефицит, определенные показатели липидного спектра, сахара крови, гемоглобина, разное состояние ферментных систем. "Соответственно этим показателям надо учитывать, что суточная норма белков, жиров и углеводов с высоким индексом гликемичности (рис, макароны, картофель), которыми изобилуют данные рационы, у всех разная. Таким образом не только количество, но и сам набор продуктов должен отличаться. Кому-то полезно съесть мясо с макаронами, а кому-то лучше это же мясо съесть с зеленым салатом", - заметила Марият.

Между там потребители оригинальными ужинами в основном довольны.

Марина, клиент "Партии еды": "Нравится то, что благодаря ей ты готовишь такие блюда, на которые сам бы никогда не решился. Мы постоянно едим одно и то же, а тут есть шанс попробовать что-то новое. При этом не надо бегать по магазинам, искать всякие продукты, специи и т.д. Все привозят тебе домой, все заботливо разложено по пакетикам, повар тоже побеспокоился – написал красивый и понятный рецепт с картинками. Остается только прочитать его, сложить ингредиенты в кастрюльку и через полчаса есть вкусную и главное необычную еду. Мне это очень удобно".

В большинстве компаний можно сделать первый пробный заказ на один или три ужина — обойдется дешевле, а заодно можно понять, подходит вам такой вид вечернего развлечения или нет. В конце концов, при всех плюсах гурманство свойственно не каждой семье, и привычная гречка с сосисками может показаться роднее и вкуснее, чем цыпленок с моцареллой в беконе или свинина "Сингапур".

Ирина Бурмистрова