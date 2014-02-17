Фермерский агрогородок создадут в Подмосковье в 2014 году

Фото: ИТАР-ТАСС

В этом году в Егорьевском районе Подмосковья появится агрогородок для фермеров. Об этом на пресс-конференции заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владимир Барсуков.

"Это пилотный проект, который рассчитан на 25 домов. С помощью федерального и муниципального бюджета прокладываются коммуникации и дорога. Дома будут возводиться либо по нашей программе, либо за счет предприятия-инвестора", - цитирует Агентство "Москва" слова Барсукова.

По его словам, затраты из областного бюджета на реализацию пилотного проекта составят около 200 миллионов рублей. Этот проект заинтересовал руководителей сельскохозяйственных предприятий, которые также хотят создать подобные агрогородки.

Кроме того, в 2014 году подмосковные сельскохозяйственные предприятия проведут посевные работы почти на 200 тысячах гектарах земли. Как отметил Владимир Барсуков, в общей сложности в этом году сельскохозяйственные работы будут проводиться на 440 тысячах гектарах земли.

"Это позволит полностью обеспечить жителей Подмосковья картофелем и другими овощами по рекомендуемым медицинским нормам. Мы ожидаем урожая около 330 тысяч тонн зерновых культур в этом году, это очень приличная цифра", - пояснил чиновник.

На проведение весенних полевых потребуется около 3 миллиардов рублей. Предприятиям придется брать кредиты, однако в третьей декаде марта правительство по программе господдержки выплатит фермерам 300 миллионов рублей, подытожил Барсуков.