Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит цены на сахар. Дело в том, что за 2014 год потребительские цены на продукт выросли на 40 процентов, сообщается на сайте министерства сельского хозяйства России.

Как пояснили M24.ru в пресс-службе ФАС, за первые две недели 2015 года на "горячую линию" ведомства поступило около 500 жалоб на повышение цен на сахар. Из них около 100 обращений - от москвичей. "Для сравнения, обычно граждане больше всего жалуются на подорожание мяса птицы. Но за полгода на "горячую линию" по поводу мяса птицы обратились примерно 700 человек. На повышение цен на сахар 500 человек пожаловались всего за 2 недели", - добавила сотрудница пресс-службы ФАС Татиана Селюкова.

Кроме того, проанализировать ситуацию на рынке сахара антимонопольщиков попросил министр сельского хозяйства России Николай Федоров. Федоров обеспокоен существенным разрывом оптовых и потребительских цен на продукт. По мнению экспертов, сахар дорожает за счет большой наценки, которую формируют розничные торговые организации.

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил аграрному ведомству контролировать цены на сельхозпродукцию. Он также потребовал принять "все необходимые меры" для исключения необоснованного роста цен.

Для приема жалоб на повышение цен на сайте ФАС создана специальная форма. Жалобы на повышение цен принимаются в том числе в виде фотографий со смартфона. Чтобы сообщение было принято в работу, необходимо указать место и время, когда сделано фото, название торговой сети и сообщить, сколько продукт стоил до подорожания.

Если есть вопросы по заполнению формы, можно позвонить в Общественную приемную: 8 (499) 755-23-23/ 8 (499) 755-23-25.

Информацию о подорожании продуктов можно также сообщить и в Общественную палату России. Горячая линия ОП по мониторингу цен на продукты работает по будням с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный. Телефон: 8 (800) 700-8-800.

Обращения вместе с фотографиями и видео ценников, чеков и накладных можно присылать на электронный адрес: obr@oprf.ru, а также в Facebook и Twitter Общественной палаты.

Кроме того, можно пожаловаться на ценники в условных единицах: горячая линия Роспотребнадзора – 8 (800) 100-0004, но предварительно нужно сфотографировать нарушение.

Обращения от граждан принимает также столичный департамент торговли и услуг: по работе ярмарок выходного дня – по телефонам 8 (495) 624-82-31/8 (495) 624-03-35; по вопросам законности продажи алкоголя - 8 (495) 620-28-94.

Кстати, жаловаться можно не только по телефону: для этого есть портал "Наш город". Там появилась вкладка "Карта проблемных магазинов", куда попадают точки из перечня столичного управления Роспотребнадзора, на которые жаловались москвичи. Как правило, отмечаются магазины с нарушениями санитарных требований или места, где продаются просроченные товары.

Добавим, за последние две недели в столице наблюдается снижение цены на соль. По словам главы столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, украинская и белорусская пищевая соль не подорожает и не исчезнет с прилавков магазинов.