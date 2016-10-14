Вызывающие ботулизм огурцы нашли в столичных магазинах

Консервированные огурцы Меленковского завода изымают из столичных магазинов, передает телеканал "Москва 24". После употребления малосольных огурцов, произведенных во Владимирской области, в городе зафиксировали два случая ботулизма.

Роспотребнадзор изымает только одну партию, произведенную в августе прошлого года. Огурцы расфасованы в банки массой нетто 900 грамм, дата изготовления 3 августа 2015 года, срок годности – три года, сообщила пресс-секретарь ведомства Анна Брычева.

Она добавила, что Роспотребнадзор рекомендует потребителям не приобретать эту продукцию.

Ведется расследование инцидента. На заводе также проходят проверки, но от комментариев производители отказываются.