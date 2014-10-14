Форма поиска по сайту

14 октября 2014, 19:47

Экономика

Про рынок: Москвичам расскажут о продвижении отечественных продуктов

Фото: m24.ru

15 октября в Московской торгово-промышленная палате пройдет конференция по теме: "Проблемы импортозамещения и продвижения отечественных продуктов на продовольственном рынке Москвы". Прямую трансляцию смотрите на M24.ru.

В качестве спикеров на конференции выступят: президент МТПП Михаил Кузовлев, глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, замруководителя Федеральной службы но регулированию алкогольного рынка Владислав Спирин и президент "Группы компаний "Дикси" Илья Якубсон.

Кроме того, к участию в мероприятии приглашены руководители департаментов и комитетов правительства Москвы, депутаты Мосгордумы, представители органов Федеральной власти и представители компаний сетевой розничной торговли.

  • Когда: 15 октября в 18.00
  • Кто: специалисты по торговле
  • О чем: об импортозамещении и продвижении отечественной продукции
  • Кому смотреть: интересующимся экономикой и торговлей

Начало трансляции - в 18.00. Запись будет выложена на нашем сайте.

Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
