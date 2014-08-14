Власти будут искать жалобы на рост цен в соцсетях и СМИ

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Регионы и федеральные органы власти должны обеспечить мониторинг СМИ и социальных сетей на предмет сообщений о необоснованном росте цен на продовольствие. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович на селекторном совещании по вопросам ситуации на рынке продовольствия, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Должна быть реакция на негативную информацию, негативные факты, которые могут появляться в самых разных местах: в прессе, в социальных сетях и других источниках информации. Эти негативные факты могут быть самого разного плана - от наличия пустых полок в магазинах, вызванных возможным иногда ажиотажным спросом, до каких-то спонтанных повышений цен на отдельные виды продукции", - сказал Дворкович.

При этом он отметил, что пустые полки в магазинах могут появляться в силу обычных факторов, в том числе связанных с большим спросом на продукты питания в выходные дни.

Вице-премьер добавил, что всю информацию необходимо проверять, подключиться к этому должна Федеральная антимонопольная служба. И "только в случае реального подтверждения информации принимать уже более серьезные действия".

"Просто так сейчас всех “нагибать”, что называется, тоже не нужно. Надо действовать аккуратно, не вызывая дополнительный ажиотаж", - подчеркнул Дворкович.

Какие продукты могут исчезнуть с московских прилавков

Напомним, что ФАС открывает горячую линию, на которую граждане смогут сообщать о повышении цен на продукты. Кроме того, ведомство будет осуществлять мониторинг цен крупных хозяйствующих субъектов, а также применять меры антимонопольного реагирования, если будут выявлены факты повышения цен.

Ранее Дворкович заявлял, что никаких оснований для избыточного роста цен на продуты в России нет. Однако он не исключает небольшого роста цен по отдельным позициям в ближайшее время. Но "такое происходит каждый год, и в этом ничего удивительного нет", отмечал вице-премьер.

7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия. Кроме того, Марокко, Египет, Иран нуждаются в нашем зерне и растительном масле. Россия, в свою очередь, может получать овощи, фрукты, ягоды и цитрусовые. В ведомстве также отметили желание стран Латинской Америки увеличить поставки продовольствия.

В Минсельхозе уверены, что введенные запреты не приведут к дефициту и росту цен на продукты. Проблемы могут возникнуть только с "очень дорогими сырами из Италии и Франции, с устрицами и мидиями", что не критично для страны.