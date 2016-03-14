На автозаправках будут продавать "космическую еду"

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

"Космическую еду" могут начать продавать на столичных автозаправках ко Дню космонавтики. Об этом Агентству "Москва" сообщил гендиректор ЗАО "Лаборатория космического питания" Андрей Ведерников.

"Мы сейчас ведем переговоры по продаже "космической еды" на заправочных станциях. Планируем успеть начать поставки к 12 апреля. Тюбики и консервы с едой для космонавтов можно будет приобрести на одной из заправок, которая расположена за МКАД, адрес еще уточняется", – сказал Ведерников.

Он добавил, что в дальнейшем планируется расширить поставки "космической еды" и на другие заправочные станции. При этом, по словам Ведерникова, тюбики и консервы с космической едой на АЗС будут продавать без установки вендинговых аппаратов.

Ранее m24.ru сообщало, что вендинговые аппараты с "космической едой" в ближайшее время начнут продавать три вида консервов. Сейчас в автоматах подобное питание продают только в тюбиках.

"Лаборатория космического питания" перешла на российское производство тюбиков, теперь они будут поставляться из Санкт-Петербурга, ранее их заказывали в Финляндии.

Напомним, первый аппарат для продажи "космической еды" был установлен на ВДНХ в павильоне "Космос" в феврале прошлого года. Кроме того, аппараты по продаже "космической еды" могут появиться в институтах и университетах, а весной их установят в Госдуме.