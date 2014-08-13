ФАС открывает горячую линию для жалоб на рост цен на продукты

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) открывает горячую линию, на которую граждане смогут сообщать о повышении цен на продукты, сообщила журналистам начальник Управления контроля химической промышленности и АПК ФАС Анна Мирочиненко.

Кроме того, ведомство будет осуществлять мониторинг цен крупных хозяйствующих субъектов, а также применять меры антимонопольного реагирования, если будут выявлены факты повышения цен, пишет МИА "Россия сегодня".

Мирочиненко также отметила, что ФАС пока не получала от ритейлеров жалоб на повышение цен поставщиками.

При этом сообщалось, что один из крупнейших ритейлеров России – X5 Retail Group – уведомил правительство о том, что его поставщики рыбы и креветок начали поднимать цены. Рост стоимости морепродуктов колеблется от 20% до 36%.

Стоит отметить, что ФАС выдала предостережение компании "Русское море" в связи с появлением в СМИ информации о резком росте цены на охлажденный лосось.

В свою очередь, заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поставил перед регионами задачу мониторить ситуацию на рынке. Он подчеркнул, что необходимо не допустить удорожания рыбной продукции в условиях ограничений на импорт. Росрыболовство подготовит перечень продукции, по которой будет отслеживаться ценовая ситуация.

Как заявил ранее вице-премьер Аркадий Дворкович, никаких оснований для избыточного роста цен на продуты в России нет. Однако он не исключает небольшого роста цен по отдельным позициям в ближайшее время. Но "такое происходит каждый год, и в этом ничего удивительного нет", отметил Дворкович.

Напомним, 7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия. Кроме того, Марокко, Египет, Иран нуждаются в нашем зерне и растительном масле. Россия, в свою очередь, может получать овощи, фрукты, ягоды и цитрусовые. В ведомстве также отметили желание стран Латинской Америки увеличить поставки продовольствия.

В Минсельхозе уверены, что введенные запреты не приведут к дефициту и росту цен на продукты. Проблемы могут возникнуть только с "очень дорогими сырами из Италии и Франции, с устрицами и мидиями", что не критично для страны.