Рейдов по продуктовым магазинам не будет – Немерюк

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Столичные власти не планируют устраивать рейды по магазинам в связи с введением запрета на поставку некоторых товаров, заявил на пресс-конференции глав департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что в Москве планируется устроить "продуктовые рейды", а сетевые магазины должны будут составлять списки продуктов из Европы и США, оставшихся на складах.

Немерюк отметил, что "запрещенных" товаров, оставшихся в столице, хватит на 30-45 дней, после чего полиция совместно с таможней и ФАС будет отслеживать незаконные пути поставки запрещенных продуктов.

Семгу и форель на российский рынок будут поставлять из Сибири

При этом он подчеркнул, что фактов прямого завышения цен пока нет, но поставщики уже заявляют о том, что стоимость поднимется в связи с изменением логистической схемы.

"Например, семгу повезут из Чили, и цена, по нашим подсчетам, будет выше на 10%", - добавил Немерюк. В то же время он сказал, что "свинины будет меньше, чем ожидалось, но не потому, что ее нет, а потому, что она везде востребована". Как добавил чиновник, российские переработчики заменят свинину курятиной.

Также Немерюк сказал, что прогнозируется хороший урожай зерновых, овощей и фруктов, поэтому цена на эту категорию продуктов не вырастет. Москвичам стоит ожидать роста стоимости некоторых групп товаров, но не более чем на 8%, и это связано с инфляцией.

Напомним, 7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия. Кроме того, Марокко, Египет, Иран нуждаются в нашем зерне и растительном масле. Россия, в свою очередь, может получать овощи, фрукты, ягоды и цитрусовые. В ведомстве также отметили желание стран Латинской Америки увеличить поставки продовольствия.

Россия нашла замену европейским и американским продуктам

В Минсельхозе уверены, что введенные запреты не приведут к дефициту и росту цен на продукты. Проблемы могут возникнуть только с "очень дорогими сырами из Италии и Франции, с устрицами и мидиями", что не критично для страны.