В Москве продают самые дорогие шоколад и печенье

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В Москве, Санкт-Петербурге и Крыму отмечены самые высокие в России цены на шоколад по состоянию на 2016 год, передает Агентство "Москва".

Наиболее низкие цены зафиксированы в Северо-Кавказском округе и на Урале. По данным Центра исследований кондитерского рынка, сегодня 100 граммов шоколада могут стоить в районе 90 рублей.

При этом, в столице, как и на Дольнем Востоке, продают самое дорогое в стране печенье, за самым дешевым можно отправиться в Приволжский округ. Самые дорогостоящие торты можно найти в Питере, а самые бюджетные – в Севастополе.

Северная столица вместе с Дальним Востоком также лидируют по наиболее высоким ценам на кексы и рулеты, а Северо-Кавказский округ – по самым низким ценам на данный вид лакомства. Вместе с тем, специалисты зафиксировали снижение динамики роста цен на кондитерские изделия почти в два раза.

"В среднем, рост цен на сладости в России в июне этого года составил 12 процентов. Это наиболее низкий показатель за последние полтора года. Год назад динамика роста цен на кондитерские изделия составляла примерно 25 процентов", – пояснили сотрудники Центра исследований кондитерского рынка.

Исследователи также добавили, что темпы роста цен на шоколад обгоняют карамель, подорожавшую на 17,5 процента.