Сырок "Дружба" впервые поменяет дизайн упаковки

Фото: depotwpf.ru

Московский завод "Карат", выпускающий плавленые сырки "Дружба", "Янтарь" и "Волна", впервые за 81 год существования предприятия сменил дизайн упаковки и провел ребрендинг.

Обновление бренда и упаковки продукции провело агентство Depot WPF. За основу нового дизайна был взят "советский супрематизм начала XX века", говорится на сайте агентства.

В новом дизайне "Карат" отказался от советского стиля плавленых сыров – глобуса, размашистых букв в названии, и сохранил только узнаваемые цвета: красный-желтый для "Дружбы", сине-желтый для "Волны", бирюзово-желтый для "Янтаря".

"Яркие "ванночки" плавленого сыра упакованы в дизайнерские "рубашки", на которых изображены "те самые продукты, родом из детства", шоколадный сыр будет продаваться в новых экологически чистых бумажных стаканах", – говорится в сообщении.

Фото: depotwpf.ru

Фото: depotwpf.ru

В линейке сыров "Карат" останется единственный продукт в привычном дизайне – 90-граммовый брусок "Дружба", упакованный в фольгу.

"Это историческая память. Решение по этому продукту будем принимать в 2016 году, после оценки итогов проекта", – заявил генеральный директор "Карата" Павел Розенфельд.

По его словам, предпосылкой для ребрендинга стало отставание "Карата" от ведущих игроков рынка при доле 14 процентов в категории плавленых сыров. Он пояснил, что оригинальные рецептуры сыров "Дружба", "Волна" и "Лето" появили в 1960 году в лаборатории объединения "Молоко" ("Карат"). Однако сейчас эти торговые марки являются общероссийскими, поэтому в магазинах продают сыры от разных производителей с практически идентичной упаковкой.

Завод "Карат" ведет свою историю с 1934 года. На сайте предприятия отмечается, что это крупнейшая в стране компания по выпуску плавленых, твердых, молодых домашних сыров и других видов молочной продукции, включая творог, сметану и сливочное масло.