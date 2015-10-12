Производители соков и садоводы попросили ФАС разобраться с ценами на яблоки

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Производители соков, пюре и сидра заявляют, что поставщики искусственно завышают закупочные цены на яблоки, которые за год подорожали почти втрое. В эту ситуацию производители попросили вмешаться Федеральную антимонопольную службу.

Член совета московского отделения "Опоры России" Юрий Савелов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что главная причина повышения стоимости в нехватке яблок.

"Скорее всего, дело в нехватке сырья. Если предложение ограничено, а спрос большой, цена начинает расти. Во-вторых, на цены повлияло продовольственное эмбарго. В 2013 году в Россию ввезли 1,3 миллиона тонн яблок, а другую половину мы вырастили сами. Сейчас этих импортных яблок нет.

В этом году у нас неплохой урожай. Но тут есть один нюанс. Раньше в рознице постоянно были импортные яблоки, а сейчас сети закупает наш товар и платят не 4–5 рублей за килограмм, а гораздо больше.

Раньше розница брала очень мало наших яблок, мы все отдавали в промышленность. А сейчас из этих яблок мы еще и в магазины отдаем", – пояснил он.

Эксперт – о причинах роста цен на яблоки

Как пишет "Коммерсантъ", в 2014 году стоимость яблок, используемых в производстве соков, пюре и сидра, составляла 3,5–4,5 рубля за килограмм, в сентябре 2015 года цена выросла до 8,5 рубля, а в начале октября – уже до 10 рублей.

Садоводы в ответ на обвинения в сговоре утверждают, что за этот год значительно подорожали химикаты и техника.

Ранее президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", розничные цены на яблоки к Новому году могут вырасти на 10 процентов.

"В этом году цены на фрукты уже выросли в связи с подорожанием себестоимости в 2–2,5 раза. Это пестициды, удобрения, рабочая сила, электроэнергия и т.д. К новому году цены на яблоки повысятся только на ту сумму, которую хозяйства тратят на хранение.

Подорожание яблок будет не больше 10 процентов. Однако все зависит от евро", – пояснил он.