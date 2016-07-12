Форма поиска по сайту

12 июля 2016, 15:52

В России ограничили поставки фруктов из Афганистана и Сомали

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию вишни и черешни из Афганистана, а также персиков и нектаринов из Сомали с 12 июля 2016 года, передает пресс-служба ведомства.

Ограничения ввели на фрукты, которые ввозятся в страну через территорию государств-членов ЕС. По данным Россельхознадзора, такие меры связаны с ответными санкциями России, а также с отсутствием данных о производстве и объемах выращивания перечисленных продуктов.

При этом партии, которые отгрузили до сегодняшнего дня, могут допустить до ввоза в случае, если лабораторные исследования не выявят никаких нарушений. Ранее по той же причине ведомство запретило ввоз овощей и фруктов из Уганды.

Отметим, с 22 июля начнет действовать запрет на ввоз угря из Китая из-за обнаруженных в нем опасных бактерий.

