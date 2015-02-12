Торговые сети замораживают цены на социальные продукты

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Сеть магазинов Metro Cash&Carry замораживает до 13 апреля 2015 года цены на основные социальные товары, включая молоко, хлеб, крупы и макароны.

Также о заморозке цен на базовый продуктовый набор до 9 марта заявила торговая сеть "Дикси". Ритейлер зафиксировал цены на гречку, рис, пшено, макаронные изделия, подсолнечное и сливочное масло, муку, пельмени и замороженную рыбу.

Помимо этого, компания обязалась сохранить минимальную торговую наценку от 0 до 15 процентов на несколько наименований сахара, соли, круп, масла, муки, а также на куриное яйцо.

Также не исключает возможности заморозки цен еще один крупный российский ритейлер X5 Retail Group.

"Мы уже приняли ряд мер. Например, расширили программу скидок для пенсионеров в "Перекрестке", повысили долю промо-товаров во всех магазинах сети, а также снижаем наценки на социально значимые товары" - сообщил официальный представитель компании Владимир Русанов. Его слова передает ТАСС.

Другой крупный ритейлер "О'Кей" зафиксировал цены на некоторые социально значимые товары в ряде своих гипермаркетов на полгода еще в конце ноября прошлого года.

Напомним, в январе Генпрокуратура РФ начала массовые проверки ритейлеров по всей стране в связи с резким удорожанием продуктов в рознице в условиях продуктового эмбарго и падения курса рубля. Сотрудники ведомства должны определить, является ли повышение цен справедливым. Кроме того, мониторинг цен на основные продукты ведет Федеральная антимонопольная служба РФ. По данным Генпрокуратуры, рост цен на некоторые виды продуктов питания составил от 10 до 150 процентов.

Накануне руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что власти Москвы не будут устанавливать предельные цены на продукты, потому что регулирование торговой наценки или ограничение цены может привести к дефициту.

Ранее в СМИ появилась информация, что правительство России может ввести максимальные цены на ряд продуктов. Отмечалось, что ограничения коснуться тех регионов, в которых эти продукты за месяц подорожали более чем на 30 процентов.