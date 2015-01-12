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Экономика

12 января 2015, 18:13

Куда жаловаться на завышенные цены на продукты и бензин

продукты горячие линии магазины общественная палата читать цены на продукты

Фото: ТАСС/Владимир Синдеев

Инфляция в Москве за 2014 год составила 11,7%, сообщает Росстат. M24.ru напоминает, куда можно пожаловаться, если вам кажется, что цены на продукты или топливо завышены необоснованно.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министру сельского хозяйства Николаю Федорову контролировать цены на сельхозпродукцию. Он также потребовал принять "все необходимые меры" для исключения необоснованного роста цен.

Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в свою очередь уточнял, что столичные власти уже "мониторят несетевые магазины и отслеживают цены на ярмарках и рынках совместно с Мосгорстатом".

Отметим, что для приема жалоб на сайте Федеральной антимонопольной службы создана специальная форма. Жалобы на повышение цен принимаются в том числе в виде фотографий со смартфона. Чтобы сообщение было принято в работу, необходимо указать место и время, когда сделано фото, название торговой сети и сообщить, сколько продукт стоил до подорожания.

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Если есть вопросы по заполнению формы, можно позвонить в Общественную приемную: 8 (499) 755-23-23/ 8 (499) 755-23-25.

Информацию о подорожании продуктов можно также сообщить и в Общественную палату России. Горячая линия ОП по мониторингу цен на продукты работает по будням с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный. Телефон: 8 (800) 700-8-800.

Обращения вместе с фотографиями и видео ценников, чеков и накладных можно присылать на электронный адрес: obr@oprf.ru, а также в Facebook и Twitter Общественной палаты.

Кроме того, можно пожаловаться на ценники в условных единицах: горячая линия Роспотребнадзора – 8 (800) 100-0004, но предварительно нужно сфотографировать нарушение.

Обращения от граждан принимает также столичный департамент торговли и услуг: по работе ярмарок выходного дня – по телефонам 8 (495) 624-82-31/8 (495) 624-03-35; по вопросам законности продажи алкоголя - 8 (495) 620-28-94.

Кстати, жаловаться можно не только по телефону: для этого есть портал "Наш город". Там появилась вкладка "Карта проблемных магазинов", куда попадают точки из перечня столичного управления Роспотребнадзора, на которые жаловались москвичи. Как правило, отмечаются магазины с нарушениями санитарных требований или места, где продаются просроченные товары.

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