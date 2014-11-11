Предприятия из ЮАР будут поставлять в Россию рыбу и морепродукты

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Россельхознадзор разрешил 12 предприятиям ЮАР поставки рыбы и морепродуктов в Россию, сообщает "Интерфакс".

Речь, в частности, идет о поставках хека, налима, морского черта и некоторых других видов продукции. По оценке южноафриканской стороны, первые партии могут быть доставлены в Россию в начале 2015 года.

При этом отмечается, что ЮАР не экспортировала рыбную продукцию в Россию на протяжении последних 20 лет.

Напомним, 7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия. Кроме того, Марокко, Египет, Иран нуждаются в нашем зерне и растительном масле. Россия, в свою очередь, может получать овощи, фрукты, ягоды и цитрусовые. В ведомстве также отметили желание стран Латинской Америки увеличить поставки продовольствия.

В Минсельхозе уверены, что введенные запреты не приведут к дефициту и росту цен на продукты. Проблемы могут возникнуть только с "очень дорогими сырами из Италии и Франции, с устрицами и мидиями", что не критично для страны.