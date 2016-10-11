11 октября 2016, 14:22

Политика

Россия разрешила ввоз турецких фруктов

Правительство России разрешило ввоз турецких апельсинов, мандаринов, абрикосов, персиков и слив, передает телеканал "Москва 24".

Ввозить фрукты будут из регионов, которые могут обеспечить безопасность продукции. В ближайшее время в Турцию вылетят специалисты Россельхознадзора, которые проверят условия производства и хранения плодов. Однако дата возобновления поставок турецких продуктов пока неизвестна.

Как ранее отмечал Владимир Путин, это взаимовыгодное решение, поскольку российское сельское хозяйство не производит таких продуктов.

Кроме того, поступление турецкого продовольствия в Россию может привести к снижению цен. Для стороны Анкары выгода заключается в открытии российского рынка. В прошлом году объем продаж этих товаров составил 500 миллионов долларов.

Запрет на ввоз турецких продуктов начал действовать в России с 1 января 2016 года. Ограничение экономических, торговых, финансовых, туристических и других связей с Турцией ввели после атаки на российский бомбардировщик Су-24.

Под запретом еще остаются турецкие виноград, яблоки, груши, земляника и клубника, томаты, репчатый лук и лук шалот, цветная капуста, брокколи, огурцы, тушки и субпродукты домашних кур и индеек, соль и гвоздики.

