Россия разрешила ввоз турецких фруктов

Правительство России разрешило ввоз турецких апельсинов, мандаринов, абрикосов, персиков и слив, передает телеканал "Москва 24".

Ввозить фрукты будут из регионов, которые могут обеспечить безопасность продукции. В ближайшее время в Турцию вылетят специалисты Россельхознадзора, которые проверят условия производства и хранения плодов. Однако дата возобновления поставок турецких продуктов пока неизвестна.

Как ранее отмечал Владимир Путин, это взаимовыгодное решение, поскольку российское сельское хозяйство не производит таких продуктов.

Кроме того, поступление турецкого продовольствия в Россию может привести к снижению цен. Для стороны Анкары выгода заключается в открытии российского рынка. В прошлом году объем продаж этих товаров составил 500 миллионов долларов.