Обнаруженное в Москве санкционное мясо отправят на корм для животных

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Продукты из санкционного мяса, обнаруженные на территории Москвы и области, отправят на переработку в мясо-костную муку. Ее планируют добавлять в корм животных, сообщает Агентство "Москва".

"Мы нашли возможность утилизации на тульском заводе. Он будет перерабатывать мясную продукцию в мясо-костную, которую добавляют в корма животным. Наше животноводство получит выгоду", - рассказал глава управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Евгений Антонов.

Стоимость переработки килограмма мяса составляет 8 рублей. На прошлой неделе на тульском заводе уже переработали полторы тонны санкционного мяса, обнаруженного на подмосковной торговой базе.

Напомним, 29 июля Владимир Путин подписал указ, согласно которому сельскохозяйственная продукция, запрещенная к ввозу в Россию, подлежит уничтожению. Закон вступил в силу 6 августа.

В Россию нельзя импортировать говядину, свинину и мясо птицы, а также колбасы, рыбу, моллюсков, ракообразных, овощи, фрукты, орехи, молоко и молокопродукты из США и стран Евросоюза.

Мясную и молочную продукцию, которая является товаром высокого биологического риска, планируется сжигать. Небольшие партии, задержанные на границе, уничтожат на месте обнаружения, для больших, вероятно, будут использоваться специальные утильзаводы.

6 августа 28 тонн томатов и яблок, а также 9 тонн моркови из Польши, следовавших ложным транзитом в Казахстан, были уничтожены на подмосковном полигоне бытовых отходов.