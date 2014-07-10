ВДНХ выбрала операторов фастфуда

Фото: M24.ru

ВДНХ определилась с первыми арендаторами киосков общественного питания – были выбраны сосисочная What's Up Dog, "Чайная высота", производитель пончиков "Ле Пончелло", лапшичная "Нудл Мама", сэндвичи-конструкторы GlowSubs, французская пекарня Paul и "Бельгийские вафли". Об этом M24.ru рассказали в пресс-службе ВДНХ. Киоски откроются ориентировочно 23 июля, с другими операторами фаст-фуда продолжаются переговоры. В ближайшее время на территории парка появятся итальянские автоматы для приготовления чипсов, не имеющие аналогов в Москве. Также на ВДНХ к 1 августа начнет работать первый ресторанный дворик, пропускная способность которого составит не менее 1,5 тысяч посетителей в день.

Первые уличные кафе разместятся в "карманах" вдоль главной аллеи, от входа в ВДНХ до павильона "Центральный". Киоски уже монтируют, они изготовлены в очень лаконичном дизайне из полуматового стекла, чтобы не отвлекать внимание от исторических зданий комплекса. В пресс-службе уточнили, что переговоры велись со многими крупнейшими операторами быстрого питания, и договоры уже заключили с теми, кто сделал оптимальные предложения по ассортименту, цене и качеству. Также в пресс-службе добавили, что выставка "сознательно отказалась от "массового упрощенного фастфуда", потому что он заведомо не соответствуют уровню требований по качеству обслуживания".

Планируется, что сначала в партерной зоне разместят по одному киоску перечисленных компаний, но в дальнейшем кафе этих фирм может быть больше, если будут такие предложения от операторов. Администрация выставки также будет ориентироваться на отзывы посетителей комплекса, изучать их вкусы и предпочтения, отметили в пресс-службе.

Помимо кафе-киосков, на ВДНХ появятся стационарные рестораны. Сейчас администрация комплекса ведет переговоры с различными операторами. Ранее в департаменте торговли Москвы сообщали, что на ВДНХ могут прийти сеть "Гинза" (Ginza Project), рестораны Аркадия Новикова, а также Андрея Деллоса, владеющего заведениями "Пушкинъ", "Манон", "Шинок", "Турандот" и "Му-Му". "Гинза" может стать оператором ресторанного дворика.

Что касается исторического ресторана "Золотой колос", то конкурс на его реставрацию пройдет осенью. Будет выбран инвестор, которому предложат отреставрировать здание за свой счет и взять его в аренду по городской программе "1 рубль за 1 кв. метр". В скором времени начнет работу также историческое кафе в павильоне "Главкондитер", к 1 августа откроется кафе на причале в запрудной зоне. На данный момент на ВДНХ работают 49 стационарных кафе и ресторанов, а также 22 точки продажи мороженого, воды, лимонада и кукурузы.

Владелец проекта "Чайная высота. Дом чая и мороженого" Виктор Енин подтвердил M24.ru, что на ВДНХ появится киоск "Чайная высота", также ведутся переговоры с администрацией ВДНХ об открытии стационарного павильона. "Стоимость аренды на ВДНХ сравнима с Парком Горького, где у нас есть действующий всесезонный павильон", - отметил он.

Как стало известно M24.ru из источника, близкого к ресторанному бизнесу на ВДНХ, примерная стоимость аренды такого киоска составляет 200 тысяч рублей в месяц плюс обговоренный процент от выручки. Договоры пока заключаются на год.

Президент Российской коалиции киоскеров и владельцев малых торговых форматов Владлен Максимов считает, что можно также провести опрос среди москвичей, какой фастфуд им нужен на ВДНХ. При этом эксперт признал, что до сих пор с питанием на ВДНХ была "катастрофа". "Непонятное качество, запредельные цены", - пояснил он. Максимов отметил, что на ВДНХ приезжает много туристов, москвичи и гости столицы обычно проводят там полдня, поэтому быстрое питание очень востребовано.

В свою очередь, директор консалтинговой компании Restcon Андрей Петраков отметил, что, по сравнению с теми низкопробными заведениями, которые существовали на ВДНХ до сих пор, любые более цивилизованные формы общепита можно приветствовать. При этом, по его словам, в нестационарных кафе на ВДНХ вряд ли будут низкие цены. "Аренда на таких площадках обычно сравнима с центром города, при этом большой поток посетителей наблюдается только в выходные, - пояснил Петраков. - На ВДНХ нужно проводить больше выставок, других мероприятий, размещать офисы, тогда посещаемость будет более стабильной".

При этом, по словам эксперта, администрация ВДНХ могла бы также пригласить наиболее известные нестационарные сети фастфуда, такие, как "Крошка-картошка" и "Теремок". Он уверен, что они бы пользовались популярностью.

Заместитель исполнительного директора Ассоциации предприятий быстрого питания Владимир Савелов отметил, что, с учетом гигантской площади ВДНХ, там может поместиться намного больше фастфуда. По его словам, до сих пор из-за интенсивной торговли киоски на ВДНХ были выгодны для бизнеса. "Сейчас концепция развития ВДНХ меняется – от чрезмерной торговли он переходит к нормальной системе: выставочный комплекс с элементами развлечений. Но, скорее всего, поток людей от этого не уменьшится", - полагает эксперт. По его словам, в среднем в Москве киоскеры платят городу от нескольких миллионов до десятков миллионов рублей за три года.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин выделил на развитие и благоустройство ВДНХ 3 млрд рублей. Выставочный комплекс приведут в порядок к 75-летию ВДНХ, которое будет отмечаться 1 августа. Город активно занялся этой территорией после того, как она была передана от Росимущества в ведение столичных властей. В дальнейшем ВДНХ ждет масштабная реконструкция. Пока же на выставке наводят порядок - с павильонов ВВЦ убирают фальшфасады, организуют цивилизованную торговлю.

Марина Курганская, Мария Солтыс, Маргарита Верховская