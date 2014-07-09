На улицах Москвы начнут продавать немецкие сосиски с лотков

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В Москве появятся мобильные киоски с сосисками, рассказал M24.ru глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Продавцы будут носить на себе лотки с сосисками и предлагать их всем желающим.

"В течение недели на Пушкинской площади начнется презентации разных форматов вендинговой торговли, в рамках которой презентуют также и мобильную сосисочную, привезенную из Германии. На продавце будет закреплен лоток с немецкими сосисками, хлебом и соусами", - отметил он.

После тестирования городские власти решат, сколько таких "мобильных сосисочных" необходимо в Москве и в каких местах. "В Германии такой фаст-фуд очень популярен", - добавил Немерюк. Он отметил, что в рамках презентации планируется использовать немецкое оборудование, но торговать сосисками будет российская фирма, ее название он не уточнил.

Напомним, сейчас московские власти разрабатывают новую схему нестационарной торговли в столице. В ней планируется не только упорядочить работу киосков, но и ввести другие формы торговли - в том числе, мобильной и вендинговой. Схема может быть подготовлена к ноябрю этого года, после чего власти начнут выставлять места для нестационарной торговли на аукционы.

По словам директора ООО "Маркон" (владеет брендом "Стардогс") Сергея Рака, "Стардогс" заинтересован в такой форме торговли и готов участвовать в будущих торгах московских властей. "Пока новые сосисочные, о которых говорит департамент торговли, имеют статус эксперимента, поэтому они могли обойтись без конкурса. Но в дальнейшем мы обязательно будем торговаться", - пояснил он. Рак отметил, что "Стардогс" пока не организовывал таких "сэндвич-сосисочных", потому что в Москве возможность мобильной торговли документально не закреплена "Самое мобильное, что мы делали - продавали приготовленные в киоске хот-доги в термоящиках на массовых мероприятиях", - отметил он.

Председатель московского отделения "Опоры России" Александр Жарков считает, что в Москве необходимо развивать отрасль стрит-фуда. "Думаю, надо открывать целую сеть мобильных сосисочных. К сожалению, на сегодняшний день в Москве наблюдается тенденция к сокращению мелкой розницы, поэтому любые новые формы торговли мы поддерживаем", - сказал он.

По словам эксперта, стоимость хот-дога в мобильной сосисочной не должна превышать 100 рублей. "В любом случае цена на хот-дог должна быть конкурентоспособной, так как в Москве уже существуют и "Стардогс", и "Макдональдс", - сказал он.

Отметим, что в Берлине хот-доги с мобильных лотков стоят около 5 евро.

Отметим, что мобильная торговля в Москве постепенно развивается. Так, с июля по Москве начали курсировать мороженщики на велосипедах. Рассматривается также идея посадить их на сигвеи.

Кроме того, сейчас идет тестирование новых форматов вендинговой торговли. Так, на Пушкинской площади уже поставили автоматизированные роботы-киоски "Все сам", а в подземных переходах на площади трех вокзалов открылись аппараты DyDo с японскими напитками. В ближайшее время в центре Москвы пройдут и другие пилотные проекты с вендингом, через такие аппараты можно будет купить даже медицинские товары.

Марина Курганская, Мария Солтыс