Стоимость экопродуктов не превысит цену на обычные товары

Цена большинства экопродуктов не превысит стоимости обычных товаров. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал член правления Союза органического земледелия Яков Любоведский.

"Экопродукты не обязательно должны быть дороже обычных. Логично, что курица будет расти медленнее без стероидов и это может сыграть роль в ценообразовании. Но, например, зерновые продукты могут стоить даже дешевле обычных", – пояснил Любоведский.

Продукты с маркировкой "эко" в ближайшее время появятся в российских магазинах. Министерство сельского хозяйства уже подготовило законопроект с требованиями к производству и торговле такими товарами.

По словам Любоведского, законопроект как раз будет регулировать ценовую политику на экопродукты.

"В России интерес к экологической продукции очень высок, и покупатели крайне заинтересованы в отсутствии токсинов в продуктах", – добавил эксперт.

Напомним, в последние годы мир захлестнула мода на экологически чистую продукцию. На сегодняшний день основными рынками органических продуктов питания остаются Германия, Великобритания, Франция, США, Канада и Япония. Стоят такие продукты в 1,5-3 раза дороже обычных. Тем не менее, в последние годы растет и число россиян, готовых потреблять экопродукцию.

Такие продукты выращены натуральным образом без использования химических реагентов, в экологически благополучной местности, где на расстоянии 500 километров вокруг нет ни одного химического или другого вредного завода. При их производстве не используются пестициды, минеральные удобрения, антибиотики и гормоны роста, консерванты, ароматизаторы, стабилизаторы, красители и другие искусственные добавки.