Зараженную червями морковь из Белоруссии обнаружили на рынке в СВАО

Фото: ИТАР-ТАСС

Специалисты Россельхознадзора провели проверку Дмитровского рынка и обнаружили партию зараженной червями моркови из Белоруссии. Составлен протокол об административном правонарушении.

В ходе рейда было обследовано 540 тонн плодоовощной продукции и выявлено 9 нарушений законодательства. По каждому факту составлены административные протоколы, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Партия зараженной червями-нематодами моркови сопровождалась фитосанитарным сертификатом, выданным Главной госинспекцией по защите растений Белоруссии.

Напомним, 1 ноября партия зараженной моркови из Белоруссии была выявлена на рынке в Братееве, а тремя днями ранее сотрудники Россельхознадзора обнаружили в столице загрязненный картофель.