Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября 2015, 16:44

Экономика

Более 2 тонн швейцарского сыра задержали в Подмосковье

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Инспекторы Россельхознадзора задержали партию сыра весом 2 376 килограммов, поступившего из Швейцарии, сообщает пресс-служба ведомства.

На складе временного хранения было приостановлено оформление партии сыра, поступившего из Швейцарии.

"При проведении ветеринарного контроля установлено, что вес фактически прибывшего груза не соответствует весу, указанному в ветеринарном сертификате. Продукция была помещена на изолированное хранение", – говорится в сообщении.

Напомним, в России ограничен ввоз продовольственных товаров. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба, овощи, фрукты, молочная продукция из США и стран Евросоюза, которые ввели санкции против России.

29 июля Владимир Путин подписал указ, согласно которому сельскохозяйственная продукция, запрещенная к ввозу в Россию, подлежит уничтожению. За месяц Россельхознадзор уничтожил более 670 тонн санкционной продукции.

Сюжет: Запрет на ввоз продуктов из ЕС и США
продукты Россельхознадзор Швейцария сыр мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика