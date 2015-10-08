Более 2 тонн швейцарского сыра задержали в Подмосковье

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Инспекторы Россельхознадзора задержали партию сыра весом 2 376 килограммов, поступившего из Швейцарии, сообщает пресс-служба ведомства.

На складе временного хранения было приостановлено оформление партии сыра, поступившего из Швейцарии.

"При проведении ветеринарного контроля установлено, что вес фактически прибывшего груза не соответствует весу, указанному в ветеринарном сертификате. Продукция была помещена на изолированное хранение", – говорится в сообщении.

Напомним, в России ограничен ввоз продовольственных товаров. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба, овощи, фрукты, молочная продукция из США и стран Евросоюза, которые ввели санкции против России.

29 июля Владимир Путин подписал указ, согласно которому сельскохозяйственная продукция, запрещенная к ввозу в Россию, подлежит уничтожению. За месяц Россельхознадзор уничтожил более 670 тонн санкционной продукции.