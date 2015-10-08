Яблоки к Новому году могут подорожать на 10% – эксперт

Эксперт – о том, насколько могут подорожать фрукты к Новому году

Мандарины, апельсины, бананы, ананасы к Новому году могут подорожать. Согласно прогнозам Института аграрного маркетинга, цены на эти фрукты могут вырасти на 40 процентов.

Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что такого резкого повышения цен ждать не стоит.

"Такого резкого подорожания фруктов – на 40 процентов – не будет. В этом году цены на них уже выросли в связи с подорожанием себестоимости в 2–2,5 раза. Это пестициды, удобрения, рабочая сила, электроэнергия и т.д. К новому году цены на яблоки повысятся только на ту сумму, которую хозяйства тратят на хранение. Подорожание яблок будет не больше 10 процентов. Однако все зависит от евро", – пояснил он.

Как пишет "Российская газета", в этом году из-за санкций экзотические фрукты завозят в нашу страну по несколько изменившимся маршрутам. Вместо потерявших российский рынок южноевропейских стран, больше фруктов стали поставлять Марокко, Египет, Турция, Азербайджан, Армения и страны Латинской Америки.

Накануне стало известно, что отечественные яблоки на оптовых прилавках подорожали в 2,5 раза. Тревогу бьют производители напитков и детского фруктового питания. По их словам, цена выросла с 3,5 до 10 рублей за килограмм.

Покупателям рост цен объясняют неурожаем и эмбарго на ввоз из Европы. Представители небольших предприятий уже заявили, если подорожание не остановится, небольшим компаниям придется уйти с рынка.

Стоимость минимального набора продуктов питания в Москве в конце сентября составила 4195 рублей. Таким образом набор подешевел на 1,7 процента по сравнению с прошлым месяцем, сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

В среднем по России стоимость такого набора в конце сентября составила 3517 рублей и по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 1,9 процента.