Производители не хотят продавать квас в розлив из желтых бочек

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Для продажи кваса на улицах столицы бизнесмены больше не будут использовать желтые бочки. Знакомые многим москвичам бочки, вопреки публикациям в ряде СМИ, не опасны для здоровья, а просто отжили свое, рассказали m24.ru в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы.

Квас в разлив из желтых бочек, к которому привыкли жители Москвы, теперь можно купить в магазинах и летних кафе. "Такие бочки сейчас не встретишь на улицах Москвы, но никакого специального постановления по этому поводу не было", – сообщили в пресс-службе.

По словам эксперта по поставкам и розничной продаже кваса Александра Смолыгина, сейчас в Москве квас на розлив в основном продают в передвижных ролл-барах, где сам напиток хранится в металлических бочках.

"Квас продается обычно при стационарных точках – в магазинах или кафе. Просто уличные точки продажи кваса есть только в парках. Это связано с тем, что оборудование и сами бочки с квасом надо где-то хранить, так как сама продажа кваса обычно идет с 11.00 до 17.00, пока на улице тепло. Продажи кваса зависят от погоды, чем жарче, тем лучше напиток покупают", – отметил эксперт.

Отметим также, что квас в бутылках можно будет продавать в киосках "Мороженое". До конца августа в городе установят 189 новых киосков этого типа.